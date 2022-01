Eesti kurlingupaar lõpetas MK-etapi viienda kohaga ja tõuseb edetabelis

Eesti kurlingupaar sai MK-etapil ühtekokku kolm võitu ja kaks kaotust. "Mängisime turniiril heal tasemel mängu. Rootsi ja Šotimaa võistkonnad olid põhimõtteliselt eksimatud ja selliste võistkondade vastu ongi meil reeglina pigem keeruline," sõnas Lill.

MK-etapi esimeses mängus kohtus Eesti kurlingupaar Poola võistkonnaga, kelle üle saavutati kindel võit tulemusega 7:1. Teiseks vastaseks oli Hispaania esindus, kohtumine lõppes eestlaste kasuks 7:6. Kolmandas alagrupi mängus kohtusid Kaldvee ja Lill Norra segapaariga Ramsfjell-Ramsfjell, mäng lõppes tulemusega 6:3 Eesti paari kasuks. Järgmiseks vastaseks oli turniiri üks favoriitidest, Šotimaa olümpiamängude esindus ja valitsevad maailmameistrid Dodds-Mouat, kelle paremust pidi Eesti tunnistama tulemusega 8:3. Veerandfinaalis kohtusid Kaldvee ja Lill Rootsi olümpiamängude esindusega De Val-Eriksson, kohtumine lõppes rootslaste võiduga 9:2.

Turniiri võitis Norra kurlingupaar Skasklien-Nedregotten.

Eesti segapaar Kaldvee-Lill lõpetas 2021. aasta segapaaride maailma edetabelis 11. kohal. Kõrgetasemelise Göteborgi MK-etapi tulemusega on oodata Eesti kurlingupaari tõusu kaks või kolm kohta kõrgemale.

Eesti segapaari järgmine turniir toimub loodetavasti veebruari keskpaigas, kuid seoses koroonaviiruse uue puhanguga on kurlinguhooaja edasised sihid praegu lahtised. Segapaaride maailmameistrivõistlused toimuvad aprillis, kuid veel on endiselt ebaselge, kas ja kuidas on Eesti kurlingupaaril võimalik maailmameistrivõistlustele pääseda, kuna Maailma Kurlingu Föderatsioon teatas otsusest MM-i kvalifikatsiooniturniir ära jätta.