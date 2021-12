OM-i ukse taha jäänud Lill: me ei mänginud oma taset välja

Teisipäevases mängus kaotasid Kaldvee ja Lill Soomele 4:10 ning kuigi kolmapäeval alistati Uus-Meremaa 10:3, alagrupist edasi ei saadud. "Mängisime hea mängu, aga emotsioon on pigem kehv," rääkis Lill ERR-ile pärast kolmapäevast võitu. "See, mille järele tulime, jäi saavutamata. Kokkuvõtteks võib öelda, et me ei mänginud oma taset välja. Turniirile tulles oli kindlasti parem tunne kui kasvõi eelmisel aastal enne MM-i."

"Tundsime, et mängime palju paremal tasemel kui kunagi varem, aga meie mure oli see, et me ei suutnud oludega kohaneda," sõnas Lill. "Visketüüpe, mida sai teha, oli palju vähem. Oleme tihti tugevamad agressiivses mängus, kus on mängus palju kive ja saab teha veidi keerulisemaid viskeid, oli mäng sirgjoonelisem ning visete valik väiksem. Taktikaliselt pidi mängima teistmoodi, kui olime kolm kuud mänginud. Eks see on kurlingu eripära, et ei tea võistlusele minnes, mida oodata."

Kuigi Lille sõnul oli tähtsa võistluse eel tunda ka pingeid, oldi pigem enesekindlad. "Eks võrreldes tavalise MK-etapiga on ikka veidi teistmoodi mängida. Saan iseenda eest rääkida, aga pigem oli üsna enesekindel ja hea tunne. Isegi mängus Soome vastu, kui teadsime, et peame neid võitma, tundus kõik võimalik. Vaimset probleemi väga palju ei tundnud," tõdes Lill.

"Plaan oli veebruaris minna Pekingisse, see jääb päris kindlasti ära," sõnas Lill duo edasiste plaanide kohta. "Järgmine suurem tiitlivõistlus pidi olema jaanuari alguses toimuv MM-kvalifikatsioon, kaks minutit pärast viimase mängu lõppu nägin, et see on tühistatud: ausalt öeldes ei tea, mis sellest hooajast saab. Peame nüüd natuke ootama. Järgmine MK-etapp on detsembri lõpus, edasise hooaja kohta ei tea. Olümpiakoht on läinud, MM-i võimalus on endiselt olemas ja teeme selle nimel tööd edasi."