Olümpialt eemale jäänud segapaar ootab otsust MM-i osas

Suurte lootustega ülemöödunud nädalal olümpiakvalifikatsiooni alustanud Kaldvee ja Lill said kuuest mängust kaks võitu ja jäid seega olümpiapääsmeta.

"Ei jõudnud kohaneda seal kohalike oludega võib-olla nii kiiresti kui oleks vaja olnud. Esimene voor oli vaba, mis ilmselt ei aidanud sellele kaasa," lausus Kaldvee ERR-ile.

"Teised said juba sellise hea emotsiooni sisse, pidime kõrvalt vaatama ja proovima teise mänguga saada seda emotsiooni tagasi, mis nad siis juba olid saanud."

Ettevalmistus oli siiski nende hinnangul hea, oma panuse on sel hooajal lisanud ka koostöö spordipsühholoog Snežana Stoljarovaga.

"Kõik need maailmakarikaetapid, mis me mängisime enne seda olümpiakvalifikatsiooni, läksid hästi ja suur osa oli seal ka tema tööl," lausus Lill.

"Kindlasti on kasu olnud. See, et me OM-kvalifikatsioonil ei mänginud enda taset välja ei tähenda kindlasti seda, et me ettevalmistus oleks halb olnud. Ausalt öeldes ma isegi palju ei muudaks, kui ma saaks uuesti ette valmistada."

Pärast võistlusi tuli segapaaril vastu võtta veel üks halb uudis - jaanuari alguses Šotimaal toimuma pidanud maailmameistrivõistluste kvalifikatsioon otsustati keerulise koroonaolukorra tõttu ära jätta.

"Pärast viimast mängu tulime jäält maha ja esimene uudis, mis me lugesime, oli see, et MM-kvalifikatsioon on tühistatud," lausus Kaldvee.

"See nädalalõpp oli meie jaoks nagu täpp i peal. Ega me ei oodanud seda ja me tõesti lootsime minna seda MM-kvalifikatsiooni mängima."

"Aga tuleb mis tuleb, ega me midagi siin teha ei saa ja me oleme endiselt trenni teinud, teeme ka edasi ja anname endiselt endast parima, et MM-ile jõuda see hooaeg," ütles Kaldvee.

Praegu pole teada, kas kvalifikatsioon tõstetakse uuele ajale ja uude kohta või saavad eestlased otse MM-ile.

"Tõenäosus kohta saada on ikkagi endiselt hea, aga see teadmatus, millal siis MM-i kvalifikatsioon toimub või ei toimu, teeb tõesti selle ettevalmistuse keeruliseks," tunnistas Lill.

"Teada on see, et MM on hooaja lõpus, seega hooaeg on päris pikk - aprilli lõpuni peame olema heas vormis. Kindlasti teeme tööd edasi."

Detsembri lõpus ootavad segapaari ees veel MK-sarja võistlused.