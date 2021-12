Pärnu Vaprus nimetas uueks peatreeneriks Kalašnikovsi

Pärnu Vaprus ja Dmitrijs Kalašnikovs sõlmisid 1. jaanuarist kehtima hakkava 1+1 aastase töölepingu ning uue peatreeneri juhendamisel alustab esindusmeeskond ettevalmistusperioodi 3. jaanuaril. Kalašnikovs on varasemalt Eestis töötanud JK Narva Transi, FC Kuressaare, JK Tallinna Kalevi ja Tartu JK Tammeka peatreenerina.

"Hea meel on teatada, et meie klubi esindusmeeskonna uus peatreener on Dmitrijs Kalašnikovs," rääkis klubi kodulehele juhatuse liige Karl Palatu. "Eesti jalgpallis on tegemist tuttava nimega, keda iseloomustab kohanemisvõime ja tugev töödistsipliin, mis on toonud ka häid tulemusi. Vähem oluline pole ka tema enda kõrge motiveeritus Vapruse peatreeneriks saada."

"Oleme viimase hooaja jooksul saanud palju õpetlikke kogemusi, mida Premium liiga tase treeneritelt, mängijatelt ja klubilt nõuab. Võtame need teadmised endaga eelmisest hooajast kaasa, lisame uue peatreeneri kogemused ja motivatsiooni ning pakume Eesti parimale publikule meeldejääva klubi 100. juubeliaasta hooaja," lisas Palatu.

"Mul on suur privileeg asuda juhtima Pärnu JK Vapruse klubi esindusmeeskonda. Klubi usk ja usaldus minusse annab topeltmotivatsiooni alustada tööd ning vajame kõigi klubiga seotud inimeste panust, et arendada meeskonda ja saavutada Premium liiga koht ka järgmiseks aastaks," sõnas lätlane.