Soomets: tulime tänasele mängule väga hea emotsiooniga

"Oleme ühtlaselt tugev meeskond. Kui ma ei eksi, siis viimased viis mängu oleme taga nulli hoidnud ja meil on väga hea rütm. Seda näitas ka kohtumine väga tugeva Partizani vastu, kelle suutsime seljatada. Arvan, et tulime tänasele [kolmapäevasele - toim.] mängule väga hea emotsiooni ja teadmisega, et kui mängime oma mängu, siis võidame," rääkis kohtumise parimaks mängijaks valitud Markus Soomets.

"Enne mängu oli kõvasti juttu sellest, et saime sel aatal väga palju kõrgetasemelisi mänge. Need mängud võib-olla aitasid tänaseks paremini valmistuda, aga ei saa öelda, et astusime täna õige jalaga voodist välja. See on aastapikkune töö, mis on pikalt vilja kandnud ja näeme seda nüüd kõige paremas võtmes," ütles Soomets.

Pühapäeval kohtuvad Premium liiga viimases voorus Flora ja Levadia uuesti ning kohtumise võitja tuleb Eesti meistriks.