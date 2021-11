Midenbritt ja esiliigasse langenud Vaprus lõpetavad koostöö

"Vaprus on olnud mulle koduks pikki aastaid, mille vältel olen treeninud nii noorte võistkondi kui ka esindusmeeskonda," vahendab Soccernet.ee klubi kodulehel avaldatud teadet.

"Kogu selle aja jooksul on klubi järjepidevalt panustanud minu arengusse ja pakkunud mulle erinevate väljakutsete näol võimalusi end proovile panna. Olen taolise usalduse eest Vaprusele väga tänulik ning hindan kõrgelt meie aastaid kestnud koostööd."

"Tunnen, et on aeg uuteks väljakutseteks, mistõttu panen praegu oma pikale teekonnale klubis punkti. Tegu on minu isikliku otsusega, mida arutasin ka juhtkonnaga ning ma tänan neid mõistva suhtumise eest. Astume sõbralikul toonil eriradadele ning kindlasti jään Vapruse tegemisi ka edaspidi jälgima," lisas Midenbritt.