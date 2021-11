Levadia sai Paide üle üheväravalise võidu

Kolm vooru enne hooaja lõppu on Levadial 74 ja lähimal jälitajal Tallinna FC Floral 70 punkti. Järgmine kohtub Levadia võõrsil Narva JK Transiga ja Flora kodus Paidega.

Kahes viimases mängus on Levadia ja Flora omavahel vastamisi.

Eelvaade:

Laupäeval TJK Legioni alistanud tiitlikaitsja FC Flora vähendas vahe Levadiaga ühele punktile, tabeliliider on 28 mänguga kogunud 71 punkti ning Flora ühe enampeetud kohtumise juures 70 silma. Paidel on koos 59 punkti.

Meistritiitli saatuse otsustavad Flora ja Levadia omavahelised mängud detsembri esimesel ja viiendal päeval. Kui enne neid matše säilitab Levadia Flora ees neljapunktilise edu, vajab Flora tiitli kaitsmiseks mõlemast kohtumisest võitu.

Levadia treener Marko Savic: "Ettevalmistused on samasugused nagu enne iga mängu. Pole vahet, kas tuleb derbimäng Paidega või siis mäng Viljandi Tulevikuga, meie ettevalmistusprotsess sellest ei muutu. Kõik mehed on valmis mängima."

Levadia mängija Zakaria Beglarišvili: "Oleme sel aastal korduvalt näidanud, et kui kaotame punkte, ei teki sellest probleeme. Tõuseme püsti ja läheme edasi. Loodan, et ka seekord suudame sama teha. Meeskond on valmis!"

Paide treener Vjatšeslav Zahovaiko: "Matemaatiliselt on veel võimalik võidelda teise koha eest. Teeme kõik endast oleneva, et võita. Ootan hoogsat ja põnevat mängu."

Paide mängija Henri Anier: "Ootan head ja võitluslikku mängu. Meid rahuldab ainult kolm punkti."