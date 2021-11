Flora sai Kalju üle raske võidu ja vähendas Levadiaga vahet

Avapoolajast kujunes võrdsete meeskondade heitlus ning kuigi mõlemal oli mitmeid võimalusi, tegid nii Henri Perk kui Matvei Igonen head tööd ja väravaid ei nähtud.

Teist poolaega alustas paremini Kalju, kuid mängu ainsa värava lõi siiski Flora, kui pall kukkus 64. minutil õnnega pooleks Sergei Zenjovile ning koondise ründaja ei eksinud.

Flora on nüüd 28 mänguga kogunud 67 punkti, Levadiast jäädakse maha nelja punktiga. Mõlemal meeskonnal on jäänud mängida veel neli kohtumist, neist kaks üksteise vastu.

Enne mängu:

Tiitliheitluses püsimiseks on eesootavad kohtumised Flora jaoks väga märgilise tähtsusega, sest liidrist Levadiast jäädakse maha seitsme punktiga ning meeskonda rahuldab seetõttu vaid võit.

Kuigi esikolmikusse pääsemine on Kalju jaoks matemaatiliselt võimatu, on Legioni edestamiseks ja neljanda koha säilitamiseks tähtsad punktid mängus ka nende jaoks.

Omavahelised kohtumised on sel hooajal kujunenud üpris tasavägisteks ning Flora edus on suurimat rolli kandnud Rauno Alliku, kes on otsustavad väravad löönud kõigis kolmes kohtumises.

Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, teda abistavad Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljanda kohtuniku kohustusi täidab Juri Frischer.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Kalju treener Sergei Frantcev: "See hooaeg ei ole õnnestunud meil Floralt punkte võtta, kuid oleme teinud selle nimel tööd, et pühapäeval seda teha. Plaanid on paigas ja teame täpselt mida on vaja teha."

Nõmme Kalju mängija Marko Meerits: "Hooaja lõpufaas, tähtis on see, kes on vaimselt tugevam. Lähme lahingut andma!"

FC Flora abitreener Joel Indermitte: "Uus mäng, vastaseks Kalju. Võistkonnal on siht silme ees ja tuleb võtta üks mäng korraga. Pühapäeval teeme kõik selleks, et võita mäng!"

FC Flora mängija Rauno Alliku: "Viis mängu jäänud ja eksimisruumi enam pole. Meid rahuldab ainult võit."