Henn: Oleme valmis liidrikoha eest võitlema

Avapoolajast kujunes võrdsete meeskondade heitlus ning kuigi mõlemal oli mitmeid võimalusi, tegid nii Henri Perk kui Matvei Igonen head tööd ja väravaid ei nähtud.

Teist poolaega alustas paremini Kalju, kuid mängu ainsa värava lõi siiski Flora, kui pall kukkus 64. minutil õnnega pooleks Sergei Zenjovile ning koondise ründaja ei eksinud.

"Kaljul oli korraks üks periood, mille sees neil tekkis paar head võimalust," rääkis ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn. "Tervikuna usun endiselt, et me olime kokkuvõttes tugevamad ja väärisime seda võitu. Viik oleks ka pigem aus olnud, aga ma arvan, et me ikkagi väärisime lõpuks seda võitu."

"Ma arvan, et oleme valmis liidrikoha eest võitlema," lisas Henn. "Meil on siht silme ees ja üritame seda hoida, et me ei kaotaks keskendumist. See aitab meil hoida seda energiat ja tugevust. Me teame, mille nimel me töötame."

Esimest korda Premium liiga ajaloos võitis Flora Nõmme Kalju vastu kõik neli mängu.

"Kui on vaja hooaja lõpus mänge võita, siis peadki mingil hetkel ajalugu tegema. See aitab meid lihtsalt tiitli suunas," tõdes Henn.