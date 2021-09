Kalju alistas kaotusseisust Paide, Flora loovutas Viljandis punkte

Kalju asus mängu neljandal minutil Vladislav Homutovi väravast juhtima, poolajapausile mindi Siim Lutsu 29. minuti tabamuse järel 1:1 viigiseisul.

Teise poolaja seitsmendal minutil realiseeris Henri Anier penalti ja viis omakorda Paide juhtima, aga Pavel Marini 68. minuti värav ning Ioannis Tsivelekidise 80. minuti tabamus tõid kolm punkti ikkagi Kaljule.

Tiitlikaitsja FC Flora jäi Viljandis Gerdo Juhkami ja Kaimar Saagi väravatest Tuleviku vastu 64. minutiks 0:2 kaotusseisu, aga Rauno Alliku ja Märten Kuuse tabamused tõid Tallinna meeskonnale siiski ühe punkti.

Kolm mängu kestnud kaotuste seeria lõpetanud Kalju jätkab 39 punktiga neljandal kohal, neist kümme punkti rohkem teeninud Paide on tabelis kolmas. Flora jääb kaks mängu enam pidanud Levadiast teisena maha 11 punktiga.

Enne mängu:

Premium liiga 25. vooru kohtumises võõrustab tabelis neljandat kohta hoidev Nõmme Kalju kolmandal kohal olevat Paide Linnameeskonda.

Kalju ja Paide on sel hooajal juba kaks korda Premium liigas kohtunud. Aprillis toimunud esimese kohtumise võitis Paide Linnameeskond 2:1, tookord oli Paide kangelaseks Sergei Mošnikov, kelle teise poolaja lisaajal löödud väravast Paide kohtumise võitis.

Teine omavaheline kohtumine mängiti mais ning siis oli lõppskoor 0:0.

Premium liiga tabelis hoiab Paide 24 mängitud kohtumise järel kolmandat kohta. Paidel on 14 võitu, 7 viiki ja 3 kaotust. Nõmme Kalju on Premium liigas neljandal kohal, 24-st kohtumisest on võidetud 11, viigistatud 3 ja kaotatud 10.

Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskonna kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV 2 ja ETV spordiportaali vahendusel. Kohtumise ülekanne algab kell 14.50, kohtumine ise algab kell 15.00. Mängu kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu.