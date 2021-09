Reitel lahkus Viljandi Tuleviku peatreeneri ametist

Peatreeneri ametikohused võtab kuni hooaja lõpuni üle klubi senine spordidrektor Sander Post, kirjutab Tulevik oma kodulehel.

Klubi presidendi Raiko Mutle sõnul sündis kokkulepe ühises arutelus. "Mõlemad pooled, nii Jaanus kui klubi juhtkond mõistsid, et praegusel hetkel on kõigile parem, kui liigume edasi sellisel moel," kommenteeris Mutle. "Läheme lahku sõbralikult ja üksteisele tänulikult. Jaanusele soovin edu uute väljakutsete leidmisel ning tänan teda siiralt meie klubis tehtud töö ja üles näidatud pühendumise eest."

Klubijuhi sõnul on Sander Posti juhtimisel hooaja lõpusirgele minek loogiline käik. "Meil on võimalik liikuda hooaja lõpule vastu klubis olemas oleva inimesega ning seda otsust ei olnud keeruline teha," sõnas Mutle. "Sander on olnud esindusmeeskonna tegemistega ka tänavu lähedalt seotud ning on kõigile tuttav."

Reitel juhendas Tuleviku esindusmeeskonda sel hooajal 24 Premium liiga kohtumises, millest võideti seitse ja viigistati kaks. Tema juhtimisel saavutatud eredamate hetkede hulka tänavusel hooajal jäävad Nõmme Kalju FC lisaajal alistamine Tipneri karika veerandfinaalis ning Tuleviku esimest korda iseseisva klubina karikasarja poolfinaali viimine; aga ka emotsionaalne 3:3 viik kõrgliiga tiitlikaitsja Tallinna FC Flora vastu ning 1:0 võit mulluse hõbeda Paide Linnameeskonna üle.