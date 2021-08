Flora lõi koondise ründajate juhtimisel Legionile viis väravat

Flora alustas A. Le Coq Arenal toimunud mängu suurepäraselt, kui Rauno Sappinen realiseeris 13. minutil enda teenitud penalti ja viis oma tiimi neli minutit hiljem juba kahe väravaga juhtima.

Sigitas Olberkis vähendas 33. minutil Legioni kaotusseisu minimaalseks, aga 63. ja 71. minutil oli täpne Sergei Zenjov. Lõppskoori vormistas 89. minutil Michael Lilander.

Flora on 18 mänguga kogunud 43 punkti, mis asetab nad tabelis kolmandale kohale. Liidriks on kolm mängu enam pidanud Levadia, kes alistas pühapäevases avamängus 2:1 Nõmme Kalju ning on teeninud 55 silma.