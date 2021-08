Levadia alistas Kalju ja kindlustas esikohta

Levadia läks 600 pealtvaataja ees toimunud mängu juhtima 17. minutil, kui lähilöögi saatis Marko Meeritsa selja taha Ernest Agyiri.

Olukordi jätkus mõlema värava all ja teise poolaja keskel oli Kaljul ka hea võimalus seis viigistada, ent 73. minutil vormistas Bogdan Vaštšuk Amir Natho läbisöödule järgnenud üks-üks olukorra ja viis Levadia kahe väravaga ette.

84. minutil keerutas Kaspar Paur vasaku jalaga madala löögi Levadia võrku ja vähendas Kalju kaotusseisu üheväravaliseks, aga lõpuminutite survele vaatamata viigiväravat ei leitud.

Levadia on 21 mänguga kogunud 55 punkti ja jätkab esikohal, teisel kohal oleval Paidel on ühe enam peetud mängu juures 46 silma. 36 punkti annab Kaljule neljanda koha, tiitlikaitsja Flora on 17 mänguga teeninud 40 punkti.

Enne mängu:

Kohtumise eel on Levadia 52 punktiga tabeliliider, edestades lähimat jälitajat Paidet 9 punktiga. Kalju asub 36 punktiga neljandal tabelireal.

Kahes omavahelises kohtumises on maksimaalselt punkte kogunud Levadia, teenides aprillis 1:0 ja juulis 4:1 võidud.