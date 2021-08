Vassiljev: kui saavutame Paide vastu hea tulemuse, on kõik võimalik

"Rahul olen kindlasti, väga olulised kolm punkti," rääkis ERR-ile Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "See, et võitsime viimase [omavahelise] kohtumise 4:1, ei peegeldanud tegelikult mängu, aga täna ootasime sellist mängu, minimaalset võitu. Poisid andsid endast kõik ja saavutasid, mida vaja."

Levadia kindlustas võiduga liidrikohta, 21 mänguga on kogutud 55 punkti. Teisel kohal oleval Paidel on ühe enam peetud mängu juures 46 silma, aga tiitlikaitsjal Floral 17 mänguga 40 punkti. "Järgmine mäng on meil Paidega minifinaal, ka tänane mäng oli finaali moodi. Kui Paide vastu saavutame positiivse tulemuse, on kõik võimalik," sõnas Vassiljev võimalikust meistritiitlist.

"Mäng läks lõpus natuke nugade peale, aga tulime õnneks võitjana välja," tõdes mängu parimaks valitud Rasmus Peetson. "Kindlasti on parandamisruumi veel, töötame edasi. Tippvorm on tulemas kunagi hiljem."