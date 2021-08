USA tipptennisisti õde tõi perekonda golfi olümpiakulla

Korda oli viimase mängupäeva alguses pärast birdie't konkurentidest nelja löögiga ees, kuid sai siis kirja double bogey, mis tõi Uus-Meremaa golfari Lydia Ko ja indialanna Aditi Ashoki temaga samale pulgale.

Ameeriklanna vastas nelja birdie'ga ja võitis tulemusega 267 (67, 62, 69, 69; kokku 17 alla par'i). Jaapanlanna Mone Inami ja Ko said mõlemad kirja 268, ümbermängu järel teenis hõbeda Inami.

Ajaloo kolmanda naiste golfi olümpiavõitja nooremaks vennaks on tennisist Sebastian Korda, kes jõudis sel suvel Wimbledonis neljandasse ringi ning tõusis äsja maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 45. kohale. Ka nende vanem õde Jessica on profigolfar, kes on naiste suuturniiridel mitmel korral jõudnud esikümnesse.

Sportlike järglaste isa Petr Korda oli samuti tipptennisist, kes võitis 1998. aastal Austraalia lahtised ning kerkis maailma edetabelis seejärel teiseks.