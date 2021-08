Individuaalse takistussõidu kulla võitis pingelises lõpuheitluses britt

Hobusega Explosion W ratsutanud Maher oli parim pingeliste ümberhüpete järel, kus kuuest võistlejast lausa kolm olid rootslased.

Hõbemedali pälvis ka Rio olümpiamängudel teiseks jäänud rootslane Peder Fredricsson hobusel All In ja pronksise autasu sai kaela hollandlane Maikel van der Vleuten hobusel Beauville Z. See tähendas, et poodiumile pääsesid ainult mehed, kuigi individuaalne takistussõit on ala, kus võistlevad korraga nii naised, kui mehed.

Lisaks neile osalesid medaleid otsustanud ümberhüpetel ka neljandaks-viiendaks jäänud rootslased Henrik von Eckermann ja Malin Baryard-Johnsson, kes oli ühtlasi ka parim naine. Kodupubliku rõõmuks pääses ümberhüpetele ka jaapanlane Daisuke Fukushima, kes pidi küll lõpuks leppima kuuenda kohaga.