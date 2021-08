Ungari spordilegend lisas kollektsiooni järjekordse olümpiamedali

Kozaki ja Dora Bodonyi ees võitsid 500 m kahesüstal kulla uusmeremaalannad Lisa Carrington ja Caitlin Regal, hõbe läks poolataridele Anna Pulawskale ja Karolina Najale. Teine finaalis olnud Ungari paar jäi esimesena medalita.

Kozak on üks Ungari olümpiaajaloo edukamaid sportlasi. Teisipäevane medal on talle juba seitsmes, tema auhinnakappi kuulub viis OM-kulda.

Sellest on enamat suutnud vaid kuldne vehklemiskolmik Aladar Gerevich (seitse OM-kulda), Pal Kovacs ja Rudolf Karpati (mõlemad kuus). Sealjuures on Gerevichi vastupidavus erakordne ja hämmastav: mees võitis oma esimese olümpiakulla aastal 1932 ning viimase 50-aastasena 1960. aasta mängudel!

Kui Ungari traditsioonilised paraadalad on olnud vehklemine, ujumine ja veepall, on viimaste mängudega nimekirja lisandunud ka aerutamine ja pettumust ei ole valmistanud ka need mängud: meeste 1000 meetri ühesüstal tõid Balint Kopasz ja Adam Varga teisipäeval riigile kaksikvõidu.