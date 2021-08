Mitmekordne olümpiavõitja Adam Peaty: õnne ei saa raha eest osta

Tokyo olümpiabasseinis 100 ja 200 m rinnuliujumises võitmatuks jäänud britt tõdes, et 2024. aasta Pariisi olümpia eel toimub mitmeid tähtsaid tiitlivõistlusi ja nii ettevalmistused kui võistlused ise on sportlasele äärmiselt kurnavad.

Selleks, et suurteks proovivõttudeks parimas vormis olla, vajab keha ja vaim Peaty sõnul puhkust ja nii jätab ta vaimse tasakaalu leidmiseks järgneval kuul algava Rahvusvahelise Ujumisliiga (ISL) võistlustesarja vahele.

Kui ujuja oma otsusest sotsiaalmeedias teada andis, sai ta lisaks toetusele ka üllatavalt paljude inimeste pahameele osaks ning see pahandas teha. "See [negatiivsed kommentaarid] on põhjus, miks meil on spordis vaimsel heaolul selline häbimärk küljes. Professionaalne sport ei ole normaalne amet. Sellega kaasneb üüratu pinge. Õnne ei saa raha eest osta," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Ma teen pausi, sest ma olen maksimaalselt pingutanud nii kaua, kui end mäletan. Viimase seitsme aasta jooksul olen aastas kokku puhanud keskmiselt kaks nädalat," kirjutas ta olümpia järel võetava kohustusliku puhkuse tagamaadest.

Enne Pariisi olümpiamänge ootavad ujujaid 2022. aastal ees nii Euroopa kui maailmameistrivõistlused, lisaks ka Rahvaste Ühenduse mängud.