Veerandfinaalis diskvalifitseeritud poksija keeldus ringist lahkumast

Aliev läks üliraskekaalu (üle 91 kg) veerandfinaalis vastamisi Frazer Clarke'iga ning kontaktiolukorras sattusid meeste pead kokku, intsident jättis briti kulmu veriseks. Kohtuniku otsusel oli tegemist tahtliku pealöögiga ning Alievile määrati kaotus.

Raevunud Aliev lõi jalaga eemale oma hambakaitsme ja näitas oma pahameelt välja käežestidega, seejärel istus ta pooleks tunniks ringi maha ja keeldus sealt lahkumast. Moskvas sündinud poksija väljus pärast lühikest vestlust ametnikega küll areenilt, kuid jätkas hiljem protesti, mis pani võistluspäeva umbes tunniks ajaks pausile.

"See on täiesti ebaaus, olin matši võitmas," sõnas Aliev. "Kohtumine peatati ilma igasuguse hoiatuseta ja mulle öeldi lihtsalt, et kaotasin. Mind saboteeriti. Olen selleks võistluseks valmistunud kogu oma elu, seega on loomulik, et vihastan."