Sportlased tarbisid olümpiakülas alkoholi, korraldajad algatasid uurimise

Olümpiamänge organiseeriva komisjoni juht Toshiro Muto rääkis pressikonverentsil, et reede õhtul tarbis grupp sportlasi ühes Tokyo olümpiaküla pargis alkoholi. Kohale saabus ka politsei.

"Uurime asja lähemalt ja võtame asjaolude selgudes kasutusele vajalikud meetmed," teatas Muto, kes ei täpsustanud, mis riigi sportlastega tegu oli.

Kuigi tavaliselt on suuremal või väiksemal määral pidutsemine osaks sportlaste olümpiakogemusest, on Tokyo OM-i korraldajad varem kinnitanud, et seekord võivad sportlased alkoholi tarbida vaid üksi oma tubades, et vältida võimalikku koroonaviiruse levikut. Olümpiaakrediteering on siiani eemaldatud kuuelt isikult.