Kanteri ekstreener Hafsteinsson: Stahli järgmine eesmärk on maailmarekord

Eestlastele pikki aastaid palju põnevust ja medaleid toonud kettaheitevõistlusel oli seekord Rootsi pidupäev. Olümpiavõitjaks tuli valitsev maailmameister Daniel Stahl, hõbe kuulus Simon Petterssonile.

"Ma keskendusin lõpuni ja ei lasknud hetkekski lõdvaks," vastas napisõnaline Stahl ERR-i küsimusele, kas uskus ise võistluse ajal, et teisel katsel heidetud 68.90 võib tuua olümpiavõidu.

Mõlema rootslase treeneriks on teatavasti ka Gerd Kanteri maailmameistriks ja olümpiavõitjaks viinud Vesteinn Hafsteinsson.

"See jätab minust hea mulje. Ma olen õnnelik ja teen lihtsalt oma tööd. Ma olen 60-aastane. Ma tegin vigu, kui ma alustasin treenerina, aga ma õppisin nendest vigadest. Mu töö endiselt erutab mind. Mul on maailma parim töö ja ma armastan seda. Kui sportlased usuvad mind ja järgivad minu juhiseid, siis nad saavutavad tulemuse. Mõned ei suuda seda teha, sest ma olen väga otsekohene oma nõudmistega. Need mehed on minuga kaasa tulnud ja näitasid tulemust," sõnas pisarsilmil naernud Hafsteinsson oma hoolealuste kohta.

Nii nagu Kanteril, puudub ka Stahlil Euroopa meistrivõistluste kuld, kuid Hafsteinsson seda eraldi eesmärgiks pole seadnud.

"Ma tahaksin näha, et Stahl võidab Euroopa meistritiitli, aga ma tahaksin rohkem näha pikka heidet. Stahl on heitnud 71.86. On raske heita 74.09, mis oleks uus maailmarekord, aga see on peamine eesmärk. Ma oleksin õnnelikum maailmarekordi kui Euroopa meistritiitli üle," lisas islandlane.