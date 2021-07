Sprindi maailmameister jättis Tokyo OM-i vigastuse tõttu pooleli

25-aastane Asher-Smith võttis laupäeval osa 100 meetri jooksu poolfinaalidest, kus sai esimeses jooksus ajaga 11,05 kolmanda koha ning jäi finaalist välja.

Pärast jooksu teatas britt intervjuus BBC-le, et vigastas enne Tokyo olümpiat reielihast ning pääses napilt OM-ile võistlema, aga oma põhialast, 200 meetri jooksust, ta osa ei võta.

"Algselt öeldi mulle, et tegu on rebendiga, mis vajaks operatsiooni ning millest peaksin taastuma kolm-neli kuud. Muidugi poleks ma selle diagnoosiga saanud Tokyosse lennata. Meil oli juba pressiteade valmis kirjutatud, aga siis sain arstidelt teise diagnoosi: oli küll rebend, aga väike ja andsime endast kõik, et saaksin siin joonel seista," rääkis Asher-Smith BBC-le.

Viis aastat tagasi teenis Asher-Smith teateneliku koosseisus 4x100 meetri pronksmedali, Dohas sai ta kaela 200 meetri kulla ning 100 ja 4x100 meetri hõbeda.