Uus-Meremaa ja Prantsusmaa selgitavad välja olümpiavõitja naiste ragbis

Uus-Meremaa ja Fiji poolfinaali kohtumises said esimesena try kirja Uus-Meremaa naised, kuid enne esimese poolaja lõppu jõudis Fiji viigistada ning veel kahega ette minna. Teisel poolajal lisas Fiji naiskond veel ühe try, mis tegi seisuks 12:5, kuid uus-meremaalased võitlesid end südikalt mängu tagasi ning viigistasid kohtumise kolm ja pool minutit enne normaalaja lõppu.

Pool minutit enne mängu lõppu skooris Uus-Meremaa taas, kuid Fijil õnnestus lisaminutitel viigistada, kuid punktilisa nad ei suutnud teha ja mäng läks lisaajale. Lisaajal läks kaks minutit, enne kui Gayle Broughton Uus-Meremaa eest try skooris ja 22:17 võiduga koondise finaali viis.

Prantsusmaa ja Suurbritannia naiste vahelises poolfinaalis asusid prantslannad mängu minutiga juhtima ning venitasid oma edu kahe minutiga pärast seda 14-punktiliseks. Kuigi britid võitlesid südikalt, jäid prantslased poolajaks 21:12 peale. Teisel poolajal lisas Prantsusmaa veel ühe try, misjärel hoidsid nad edu ja realiseerisid finaalipääsme 26:19.

Naiste ragbi finaal Uus-Meremaa ja Prantsusmaa vahel algab laupäeval Eesti aja järgi kell 12.00. Pool tundi enne seda selgitavad Fiji ja Suurbritannia välja pronksmedalistid.