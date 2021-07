Pärnat: olümpialt on palju kaasa võtta

Kahest duellist täna ühe võitnud Pärnat jäi olümpial oma etteastetega rahule. "Muidugi ma olen väga rahul. Peale esimest matši juba tundsin, et tuulest ei saanud absoluutselt aru. Lõpuks matši lõpus hakkasin vaikselt juba tajuma, kust tuleb tuul ja kuhu sihtima peab. Teine matš läks juba oluliselt paremini," ütles Pärnat ERR-ile antud intervjuus.

Esimeses duellis võitis ta Denisa Barankovat Slovakkiast, kes on 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist. Pärnatil õnnestus just duellilõpp enda kasuks pöörata. "Tegelikult alguses mul endal ka võib-olla natuke närvid olid rohkem üleval kui lõpu poole. Lõpus sain laskmise ilusti jooksma ja kõik sujus hästi," kommenteeris Pärnat.

Teises ringis tuli Pärnati vastaseks Hiina Taipei vibulaskja Chia-En Lin, kellelt tuli paraku vastu võtta 3:7 kaotus. "Ma arvan, et vastane leidis oma laskmise. Seda oli näha ka viimase seeria ajal, kui ta lasi kolm kümmet. Mina stabiilselt lasin 25-26 punkti seerias. Ilmselt kümnestest jäigi mul puudu," ütles Pärnat.

Pärnat tunnistab, et närv tuli sisse ja pulss läks väga kõrgeks. "Seda oli varem teada, et mul on pulss väga kõrge. Muidugi kuumus ka samamoodi, kuumusega läheb mul ka pulss üles. Me olime selleks valmis, me teadsime, et see nii on. Lihtsalt pean oma laskmist laskma ja las see närv olla," arvas Pärnat.

Ühtlasi usub Pärnat, et olümpialt on palju kaasa võtta. "Ma arvan, et kindlasti peaks rohkem tuulega treenima. Erinevate ilmastikuoludega treenima. Ja ka suurema pinge all treenima. Tegelikult on päris palju, mida kaasa võtta," arutles Pärnat.