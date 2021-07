Koroonaga nakatunud teivashüppe maailmameister jääb OM-ilt eemale

USA olümpiakomitee teatas neljapäeval, et kahekordne teivashüppe maailmameister Sam Kendricks on andnud positiivse koroonaproovi ning peab Tokyo OM-i vahele jätma.

"Meie prioriteediks on sportlaste, treenerite ja taustajõudude tervis ja heaolu," alustas USA olümpiakomitee neljapäevast avaldust. "Vastavalt kohalikele reeglitele on ta [Kendricks] viidud hotelli isolatsiooni. Sam on USA koondise suurepärane ja palju saavutanud liige ning tunneme temast puudust," lisas organisatsioon.

Pärast ameeriklase positiivset proovi teatas Austraalia kergejõustikuliit, et mitu nende koondise liiget on Kendricksi lähikontaktsetena samuti isolatsiooni jäänud.

28-aastane Kendricks tuli nii 2017. kui 2019. aastal maailmameistriks ja teenis Rio olümpiamängudel pronksi.