Levadia alistas tulises lahingus Paide ja tõusis tabeliliidriks

Tabelitippude omavahelises lahingus avas 14. minutil Levadia eest skoori Robert Kirss. Külalistel Tallinnast oli kuus minutit hiljem suurepärane võimalus penaltist eduseis kahekordistada, ent Paide väravasuul seisnud Mihkel Aksalu tõrjus nii Zakaria Beglarishvili esmase löögi kui ka poolkaitsja jätkusoorituse.

38. minutil viigistas Paide Henri Anieri hooaja kümnendast tabamusest seisu, kuid lõppsõna jäi sellegipoolest Levadiale. 55. minutil lunastas Zakaria Beglarishvili enda avapoolaja eksimuse, viies külalised uuesti juhtima. Ehkki Levadia värava järgselt tekitas Paide veel ohtralt ohtlikuid võimalusi, siis sihile rohkem ei jõutud.

Liigatabelis tõusis kümne mänguga 25 punkti noppinud Levadia uueks tabeliliidriks. Hooaja esimese kaotuse saanud Paide Linnameeskonda edestab Tallinna klubi kahe punktiga. Levadiale ja Paidele järgneb kolm kohtumist vähem pidanud tiitlikaitsja FC Flora, kes on kogunud 17 punkti.

Enne mängu:

Paide on üheksa mänguga kogunud 23 punkti. Levadia asub liigatabelis teisel kohal. Hooaja ainus kaotus saadi just Paide käest. Kodumängus jäädi Järvamaa meeskonnale alla koguni 0:4.

Paide abitreener Indrek Zelinski: "Ees ootab mäng, milles positiivse tulemuse saavutamiseks peab iga mängija endast andma maksimumi, nii füüsiliselt kui taktikaliselt."

Paide mängija Henri Anier: "Usun, et tuleb huvitav ja atraktiivne kohtumine kõigile!"

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Valmistume huvitavaks mänguks tugeva vastasega. Ees ootab liidrite kohtumine - pühapäevase mängu võitja jätkab Premium Liiga tabeli tipus. Tegime eelmisest omavahelisest mängust vajalikud järeldused ning anname endast kõik, et Paidest hea tulemusega koju sõita. Saime kolmapäevasest mängust hea emotsiooni, mille pealt on hea liidrite lahingule vastu minna!"

Levaia mängija Karl Andre Vallner: "Ma arvan, et kõik teavad, mis läks eelmises omavahelises mängus valesti ja mida tuleks teisiti teha. See oli tööõnnetus, mitte kvaliteedimärk. Nüüd on meil võimalus seda näidata. Läheme oma mängu mängima, oleme väga motiveeritud ja tahame igal juhul võita!"