Levadia peatreener: esimest kohta tuleb hoida, see annab enesekindlust

"Väga positiivne emotsioon. See, milleks olime valmis, sai teoks. Oleme tabelis jälle esimesel kohal, see on väga positiivne ja seda kohta tuleb hoida, sest see annab enesekindlust juurde," lausus Levadia peatreener Vladimir Vassiljev pärast mängu ERR-ile.

"Meie viimane 0:4 [kaotus Paidele] ei olnud ehk nii objektiivne ja täna näitasime, et kui mängime oma jalgpalli, on kõik võimalik. Esimese mängu vead olid parandatud ja saime seda mängu nautida."

Mis mängu Levadia kasuks kallutas?

"Kindlasti tahtmine," arutles Vassiljev. "Paide ka tahtis, kuid meie põhisõnum riietusruumis enne teist poolaega oli see, et kui tahame seda mängu võita, peame tahtma rohkem kui Paide. Ma arvan, et väärisime võitu. Ma arvan, et pärast 0:4 kaotus Paide vastu leidsime meeskondliku vaimu ja ka Viljandi vastu kümnekesi mängides näitasime iseloomu."

"Kaotada on ikka valus, aga meie panust tervikuna hinnates etteheiteid teha ei saa. Mängisime väga suure südame ja kirega ja tahtsime kindlasti võita. Läks nii, aga kui jätkame samamoodi hea suhtumisega, siis usun, et püsime endiselt tipus," kommenteeris Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

Liigatabelis tõusis kümne mänguga 25 punkti noppinud Levadia uueks tabeliliidriks. Hooaja esimese kaotuse saanud Paide Linnameeskonda edestab Tallinna klubi kahe punktiga.