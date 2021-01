Viljandi Tulevik tõi kaitseliini Levadiast täiendust

Tuleviku spordidirektori Sander Posti sõnul on ta nii keskkaitsja kui keskpoolkaitsja positsioonidel tegutseva Petrunini tegemistel silma peal hoidnud juba paar viimast hooaega.

"Ta on noor ja universaalne mängumees, kes on end esiliigas tõestanud usaldusväärse ja kvaliteedimärgiga mängijana," lausus Post. "Viimasel kahel nädalal meie treeningutel ja Pärnu Vapruse vastu peetud treeningmängus näidatu põhjal veendusime, et ta on meie meeskonda sobiv mängijatüüp, kes ei karda tööd ja on tulemusele orienteeritud. Soovin Daniilile edu ja kindlat meelt."

Algava hooaja lõpuni Tulevikku esindav Daniil Petrunin avaldas heameelt teenitud võimaluse üle ja sõnas, et soovib end uues meeskonnas tõestada ning võidelda mänguminutite nimel.

"Sulandusin meeskonda treeningutel kiiresti, mulle sobib see, kuidas Tulevikus töötatakse," kõneles ta. "Viljandi linn meeldib mulle samuti väga, siin on võimalik rahulikult keskenduda jalgpalli mängimisele. Mõistan, et mänguaeg Premium liigas tuleb vaid raske töö tulemusel, ent loodan kiiresti võita nii treenerite kui fännide usalduse, et teha üheskoos häid tulemusi."

Daniil Petrunin alustas jalgpalliga Tallinna Everesti jalgpalliklubis ning liitus seejärel 2013. aastal FCI Levadia noortesüsteemiga. 2018. aastast alates mängis ta FCI Levadia duubelmeeskonnaga esiliigas. Möödunud sügisel sai Petrunin Levadia särgis kirja esimese kohtumise kõrgliigas, kui sekkus vahetusest Nõmme Kalju FC vastu. Eesti kuni 19-aastaste noormeeste rahvuskoondises sai Petrunin enne koroonapandeemiat kirja kaks kohtumist.