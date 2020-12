Karl-Romet Nõmm liitub Tallinna FC Floraga

Nõmm lausus elu esimest klubivahetust kommenteerides, et on koduklubile tänulik temaga tehtud töö eest.

"Minusse usuti siin alati. Tänavu tundsin selgemalt kui kunagi varem, et olen edasi liikumiseks küps," kõneles hinnatud kindamees. "Floraga liitumine tähendab sammu edasi, ent samas pean end hakkama uues keskkonnas tõestama ja üles töötama, sest mänguminutid ei ole uuele tulijale kusagil garanteeritud. Viljandis kogutud kogemuste abil saan sellega kindlasti hakkama. Aitäh usalduse ja abi eest minu treeneritele, eriti Rait Ojale ja Mati Jürissonile, aga ka klubi juhtidele, fännidele ja kogukonnale. Olen teile väga, väga tänulik!"

Tuleviku juhi Raiko Mutle sõnul on klubi Karl-Romet Nõmme karjääri edendamisse panustanud kaua ja pühendunult. "Oleme pikka aega ja takistuste kiuste otsinud võimalusi, kuidas Karl-Romet saaks teha karjääris järgmise sammu," rääkis Mutle. "Sestap on mul hea meel, et tänavu langesid kokku kõik tingimused väärika ning kõigile osapooltele kasuliku ülemineku teoks saamiseks."

Mutle lisas, et ootab põnevusega järgmisi verstaposte Nõmme tippväravavahiks kujunemise teel. "Usun kindlalt, et FC Flora ei jää tema võimetega mehele viimaseks sammuks karjääriredelil," nentis ta.

Viljandi Tulevikus 2015. aastal 17-aastasena kõrgliigadebüüdi teinud Nõmm jõudis koduklubi esindada koguni 123 Premium Liiga kohtumises, samuti tõusis ta erinevate noortekoondiste vanuseklasside esinumbriks. Lõppenud hooajal oli andekas kindamees kogu kõrgliiga üks silmapaistvamaid väravavahte ning pälvis ka A-koondise treenerite tähelepanu.

Tuleviku esindusmeeskonna uue hooaja tuumik on paigas

Eesseisvale hooajale läheb Viljandi Tuleviku esindusmeeskond vastu uue peatreeneri juhtimisel ja heas seisus. Klubijuhi kinnitusel on praeguseks paigas kõigi meeskonna tuumiku moodustanud kohalike mängijate jätkamine.

"Esmajoones tegeleme praegu Floraga liitunud Karl-Romet Nõmmele asendaja leidmisega," kõneles Mutle. "Kandidaate on mitu ning loodame selle asjaga ühele poole saada juba lähemate päevade jooksul. Samuti ootame veel mõned päevad vastuseid paarile seni allkirjata lepingupakkumisele. Loodame neistki üsna varsti toetajatele ja kogukonnale teada anda. Uusi liitujaid ei saa välistada ka teistest Eesti klubidest."