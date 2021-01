Flora tõi Kuressaarelt laenatud kaitsja taas päriseks

FC Flora avaldas oma kodulehel, et on FC Kuressaarest tagasi klubisse toonud Marco Lukka, kellega sõlmiti kaheaastane leping.

Lukka kuulus Flora hingekirja ka aastastel 2017-2019. Eelmist hooaega alustas Lukka Kuressaare ridades, ent suvel naasis ta laenulepingu alusel Florasse. Florat on Lukka seni esindanud 55 korral.

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul näitas eelmine hooaeg, et Lukka osutus meeskonnale väga oluliseks täienduseks. "Ta mängis tähtsat rolli Euroopa mängudes ja aitas meil tulla meistriks. Marco puhul on tegemist lojaalse ja tõsise mängijaga. Meil on heameel, et me saame temaga koos edasi liikuda," lausus Hurt.

"Floras jätkamine on minu jaoks loogiline valik. Teen palju tööd selleks, et meeskond oleks sel aastal edukam kui eelmisel ning ka individuaalselt on vaja teha samm edasi," lisas Lukka.