Transist lahkunud Tounkara siirdus tagasi Aserbaidžaani

Eelmisel aastal suurte ootustega Narva Transi toodud ja sealt veel enne hooaja lõppu lahkunud Mali ründav poolkaitsja Sadio Tounkara (28) naaseb Aserbaidžaani, kus ta on pallinud varemgi.

Tounkara alustas Transis säravalt ja oli oma headel päevadel väga ohtlik mängumees, ent tervisemurede ning võistkonna ebaedu koosmõjul sai ta Premium liigas kirja lõpuks 21 mängu ja 1677 minutit, millega lõi kaks väravat ja andis kuus resultatiivset söötu. Novembris lahkus ta Eestist tööviisa lõppedes veel enne, kui vutiaastale oli joon alla tõmmatud, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd on ta omale uue mängupaiga leidnud Aserbaidžaanist, kus on liitunud tabeli viimase Kesla treeningutega. Kohaliku meedia teatel peaks Tounkara klubiga sõlmima aastase lepingu. Kuigi Kesla nimi võib Eesti vutisõbrale olla võõras, siis tegemist on endise Bakuu Interiga, mis alistas näiteks 2012. aastal Euroopa liiga eelringis kahe mängu kokkuvõttes 7:0 justnimelt Narva Transi.

Aserbaidžaan pole Tounkarale võõras, sest aastatel 2017-2019 esindas ta nii AZAL-i kui ka Zirat, lisaks oli ta 2012-2016 Lankarani Hazaris.

