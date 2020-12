Hundi klubi sai neljanda kaotuse järjest

Kui Tyler Boyd sooritas avaveerandil touchdown'i, siis ülejäänud mängu jooksul rohkem punkte ei teenitudki ja järgnevalt skooris vaid kodumeeskond. Hunt kuulus Bengalsi rivistusse, aga statistilisi näitajaid ei kogunud.

Neli mängu järjest kaotanud Bengals on kahe võidu ja üheksa kaotusega oma divisjonis viimasel kohal. Konverentsis on veel nõrgem bilanss vaid Jacksonville Jaguarsil (1-11) ja New York Jetsil (0-12).