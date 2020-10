"Spordipühapäevas" tuleb juttu Margus Hundi karjääri keerdkäikudest

Eesti tippratturi Rein Taaramäega tuleb saates juttu Itaalia ja Hispaania velotuurist.

Ameerika jalgpalliliiga NFL-i klubi New Orleans Saints lõpetas lepingu Margus Hundiga ja olgugi, et 33-aastane Hunt leidis oma endise koduklubi Cincinatti Bengalsi näol endale kohe uue tööandja, on selge, et tema karjäär NFL-is ei kesta igavesti. Juttu tuleb Hundi karjääri keerdkäikudest, aga käiakse ka Eestis tegutseva Ameerika jalgpalli klubi Tallinn Kingsi treeningul ja uuritakse, kas on lootust, et Hunt saab endale millalgi kodumaalt mantlipärija.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avas uue püsiekspositsiooni. Saade teeb muuseumis ringkäigu ja vaatab, kuidas suudab viimastel aastatel mitmeid tunnustusi pälvinud asutus spordihuvilisi seekord üllatada.

Saadet teevad Juhan Kilumets, Ragnar Kaasik ja Johannes Vedru. Kuula pühapäeval kell 18.15.