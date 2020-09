Tuleviku äärekaitsja siirdus Bulgaariasse

"Info huvist Marki vastu jõudis meieni suve lõpus," kõneles Tuleviku president Raiko Mutle klubi kodulehele. "Arutasime olukorda ning pakutud tingimusi Markiga põhjalikult. Temasoov oli pakkumine vastu võtta. Meie klubi filosoofia kohaselt otsime alati tasakaalupunkti esindusvõistkonna sportliku edu ja tulemuste ning mängijate individuaalse karjääri ja huvide vahel, nii oli ka selle üleminekuga."

Mutle sõnul tõestas 2019. aasta alguses Tallinna FCI Levdiast Tulevikuga laenulepingu alusel liitunud, kohe põhikoosseisu murdnud ning sama hooaja keskel Levadialt välja ostetud Mark Edur end kahe Viljandis veedetud hooaja jooksul pühendunud ja kirgliku mängumehena.

"Tal oli meiega häid ja halvemaid päevi, ent Markile ei saanud iialgi ette heita tahtmise puudumist," tõdes Mutle, kelle sõnul näitab teoks saanud üleminek, et Viljandi Tulevikus on sihikindla töö tulemusena igale mängjiale kõik võimalused uute horisontide poole püüdlemiseks olemas.

"Soovime Markile ainult parimat, häid kordaminekuid ja edukaid hooaegu ning täname teda Viljandis näidatud pühendumuse ja kire eest," lisas ta.

Mark Edur toonitas oma kommentaaris Viljandi ja Tuleviku olulisust tema karjääri kujunemisel.

"Tulin Viljandisse otsima võimalust end tõestada, sest see oli tol hetkel kõik, mida vajasin ja palusin. Tulevik oli koht, kus see võimalus mulle anti. Mind võeti vastu ja tehti minust kahe aastaga see, kes ma praegu olen," sõnas Edur.

"Ma ei suuda sõnadesse panna austust, mida tunnen Tuleviku klubi ja kõigi selles töötavate inimeste, eriti aga Sander Posti vastu, keda pean tähtsaimaks inimeseks oma karjääris," lisas Edur. "Viljandist sai nende aastate jooksul minu kodu, jätsin Viljandisse ja selle inimeste kätte suure osa oma südamest. Aitäh teile toetuse ja uskumise eest!"

SFC Etar Veliko Tarnovo on Bulgaaria kõrgliigaklubi, mis moodustati 2013. aastal FC Etar 1924 baasil ning jõudis esimest korda Bulgaaria kõrgliigasse 2017.-18. aasta hooajal. Debüütaastal teeniti 14 meeskonna seal 11. koht, järgmisel aastal tuldi seitsmendaks ning mullu kümnendaks. Käimasoleval hooajal ollakse seitsme vooru järel tabelis viimasel kohal.

Mark Edur sai 2019. ja 2020. aastal Tuleviku eest kirja kokku 47 kohtumist Premium Liigas ning murdis Tulevikus mängides end ka Eesti kuni 21-aastaste rahvuskoondise koosseisu. Eduri viimaseks mänguks Tuleviku särgis jäi karikasarjas peetud kohtumine FC Kosega.