Margus Hunt leidis uue koduklubi

Märtsis Indianapolise Coltsist lahkunud ameerika jalgpallur Margus Hint jätkab mängijakarjääri New Orleans Saintsi ridades.

Sky Sportsi andmetel sõlmib vabaagent Hunt, kes on mängijakarjääri jooksul esindanud veel ka Cincinnati Bengalsit, New Orleansi meeskonnaga aastase lepingu.

New Orleans Saints on võitnud Super Bowli ühe korra, seda 2009. aastal. Kolmel viimasel hooajal on võidetud divisjon ja pääsetud play-off'idesse.