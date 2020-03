Premium liiga alustab reede õhtul

Mullu kindlalt Esiliiga võitjaks tulnud Legion alustab tippliigas oma esimest hooaega ning tänavusele aastale tullakse vastu suurte eesmärkidega. Seda tõestab ka fakt, et kahe hooaja vahel on Legioniga liitunud mitu varasema kõrgliigakogemusega mängijat nagu näiteks Artjom Artjunin, Pavel Londak, Maksim Gussev, Nikolay Mashichev, Kirill Nesterov ja German Šlein. Kuidas Legioni debüüt Premium liigas õnnestub, saab näha juba täna õhtul kell 19.00, kui vastu astutakse mullusele Eesti meistrile Florale.

Laupäeval kell 13.00 saavad avavile kaks kohtumist, kui Narvas võtab sealne Trans vastu Nõmme Kalju ning FCI Levadia on koduplatsil võõrustamas FC Kuressaaret. Mõlemasse matši peaks jaguma omajagu intriigi, sest mullu suutis Kalju võita neljast omavahelisest liigamängust Transi vaid ühel korral. Eelmise hooaja alguses oli Levadia raskustes ka saarlastega, pääsedes toona siiski napi 1:0 võiduga.

Laupäevase mängupäeva lõpetavad kell 16.00 algava vastasseisuga Tallinna Kalev ja Paide Linnameeskond. Kui Paide Linnameeskond oli medalikonkurentsis juba mullu ning soovib tänavu ühe sammu veelgi edasi astuda, siis põnevaid muudatusi on teinud ka nooruslik Kalev, kelle ridadega on kahe hooaja vahel liitunud mitu kodustele jalgpallisõpradele tuttavat nime nagu näiteks Marek Kaljumäe, Sören Kaldma, Eduard Golovljov ja Tanel Tamberg.

Voorule tõmmatakse joon alla pühapäeval kell 15.00, kui ETV2 telemängus saab näha Lõuna-Eesti meeskondade heitlust Tartu Tammeka – Viljandi Tulevik. Mullu jäi mõlema tiimi saldosse omavahelistest mängudest kaks võitu ja kaks kaotust, mis tähendab, et võitjat on raske ennustada ka seekord. Kahe tiimi duelli lisab kahtlemata põnevust ka fakt, et Viljandi Tulevikuga on tänavuseks hooajaks liitunud pikaaegne Tammeka mängumees Sander Kapper. Lisaks on Tulevik enda poolkaitseliini täiendanud Pavel Mariniga ja eile teavitati, et laenulepingu alusel naaseb Viljandisse ka Herol Riiberg. Kuidas uued mehed kollases särgis tartlastele vastu saavad, selgubki juba pühapäeva pärastlõunal.

Premium liiga 1. voor:

Reede, 6. märts kell 19.00 Tallinna FC Flora - Tallinna JK Legion (otse Soccernet.ee)

Laupäev, 7. märts kell 13.00 JK Narva Trans - Nõmme Kalju FC (Soccernet.ee)

Laupäev, 7. märts kell 13.00 Tallinna FCI Levadia - FC Kuressaare (jalgpall.ee)

Laupäev, 7. märts kell 16.00 JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond (Soccernet.ee)

Pühapäev, 8. märts kell 15.00 Tartu JK Tammeka - Viljandi JK Tulevik (ETV2)