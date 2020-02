Uus jalgpallihooaeg sai piduliku alguse

Eesti staadionitel on algamas jalgpallihooaeg. Pühapäeval toimuvas Superkarika mängus on vastamisi Eesti meister Flora ja karikavõitja Narva Trans. Esimesed liigamängud toimuvad nädala pärast.

Tiitlikaitsja Flora on talvel jõudsalt treeningkohtumisi pidanud, tippründaja Erik Sorga kohale teise koondislase, Rauno Sappineni palganud ja meeskonna tuumikut koos hoidnud. Kui rõõmsalt või murelikult võib hooajale vastu minna?

"Mitte murelikult, aga võib-olla on õige sõna ootusärevalt. Nagu sa ütlesid, uue rõõmud uued mured, et nii see hooaeg on. Uuele aastale läheme vastu mitte eelmise aasta meistritena, vaid kui pretendendid uuele tiitlile," ütles FC Flora peatreener Jürgen Henn.

Viimase viie aasta sees on Flora kolm korda meistriks tulnud, ent mitte järjest. Tiitli kaitsmine on aga kindel eesmärk.

"Ma arvan, et see on suures pildis sama kui eelmisel aastal. Mängijatel, ma usun, et tõestamist on küll. Juba väga pikalt ei ole suudetud tiitlit kaitsta. Ma usun, et see peaks neid piisavalt motiveerima," jätkas Henn.

Nagu ikka on Flora suurimate ohustajate seas FCI Levadia - ootamatu on aga see, et klubi veab tiitli suunas endine põline floralane, kelle tarkustest Levadial väga palju võita on.

"Kümme aastat tagasi ma võib-olla tõesti mõtlesin, et selline asi ei ole mõeldav, aga elu läheb edasi ja ka mujal maailmas on samu olukordi palju olnud. Üks etapp elust on läbi ja uued väljakutsed on ees ootamas ning seda huvitavam on mulle hoopis teise ülesehitusega klubi esindusmeeskonda juhtida," rääkis FCI Levadia peatreener Martin Reim.

Ning Kaljugi eesotsas on jalgpallis tuntud tegija, mängijana Floras ja peatreenerina Levadias edu nautinud Marko Kristal. Aktiivselt mängijate turul tegutsenud Kalju meeskonnas on palju uusi nägusid.

"On tulnud palju välismaalasi juurde. Siin on ka sama tuumik, kes mängisid eelmisel aastal ja ka üle-eelmisel aastal. Paljud mängijad on jäänud. Kokkumäng on iga mänguga läinud paremaks ja loodame, et läheb veel paremaks," ütles Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal.

Eurosarja pääseb järgmisel hooajal Eestist üks klubi vähem. Kas ka see kaarte segama hakkab?

"Meeskonna eesmärk on meistriks tulla, siis vist ei sega," ütles Kristal.

Premium liiga mängudega alustatakse järgmisel nädalal, kui ETV2 ekraanil lähevad 8. märtsil kell 15 vastamisi Tartu Tammeka ja Viljandi Tulevik.

