Burdakov: Narva Transi eesmärk on tulla esikolmikusse

Narva Transi presidendi Nikolai Burdakovi sõnul on algaval Premium liiga hooajal klubi eesmärgiks esikolmikusse pääsemine.

Tänavusel üleminekuperioodil on Transiga liitunud Andreas Vaikla, Raivo Saar, Aleksander Ivanjušin, Martin Käos, Ofosu Appiah ning Nurlan Novruzov, vahendab Soccernet.ee.

"Peaaegu pool meie meeskonda on eelmise hooajaga võrreldes muutunud ja see võib olla meie peamiseks probleemiks," rääkis Burdakov Viru Prospektile. "Sellele vaatamata jäävad meie eesmärgid samaks - konkureerida eelmise hooaja liidritega. Kuna 2021. aastal esindab Eestit Euroopa karikavõistlustel kahjuks ainult kolm klubi, on 2020. aasta hooaja peamine eesmärk pääseda neile mainekatele turniiridele, mis tähendab meistrivõistlustel vähemalt kolmanda koha saavutamist või karikavõistluste võitmist."