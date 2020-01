Paide müüs põhimängija Slovakkiasse, klubid alustavad koostööd

Mõlemad osapooled panid aluse klubidevahelisele koostööle nii mängijate skautimise kui ka noortetöö valdkondades, kirjutab Paide klubi kodulehel.

2018. aastal Paidega liitunud 22-aastane Yao tegi Linnameeskonna särgis kaasa 61 Premium liiga mängus, lüües 15 väravat ja andes 16 resultatiivset söötu. Lõppenud hooajal oli ta Premium liiga resultatiivsustabelis 11 värava ja 12 sööduga Erik Sorga ja Konstantin Vassiljevi järel kolmas.

1923. aastal asutatud Trnava Spartak on viiel korral tulnud Tšehhoslovakkia meistriks, 2018. aastal tuldi esmakordselt Slovakkia meistriks. Euroopa liigas jõudis Spartak samal aastal alagrupiturniirile, kus alistati teiste seas Brüsseli Anderlecht ja Istanbuli Fenerbahce.

"Soovin tänada kogu klubi selle aja eest, mis teie juures veetsin," vahendab Paide Yao sõnu. "Aitäh, et aitasite mul areneda nii mängijana kui inimesena, jään mäletama ainult häid ja meeldivaid hetki nii sportlikus kui isiklikus plaanis! Minu jaoks algab nüüd uus seiklus, kuid ma ei unusta kunagi seda, mis just lõppes. Paide Linnameeskond, kogu tiim, staff ja teie suurepärased fännid jäävad alatiseks minu südamesse ja hoian teile alati pöialt!"

"Yann on Samson Iyede ja Alassana Jatta kõrval lühikese ajaga kolmas välismängija, kes teinud meie klubis oma karjääris suure sammu edasi," sõnas Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli. "Tema potentsiaal hakkas avanema alles mullu ja kindlasti on temas palju enamgi veel peidus. Slovakkia tugev ja ühtlane liiga saab mängija jaoks olema tugev proovikivi, kuid usun, et Yann suudab sealgi end tõestada. Mul on eriti hea meel, et Los Angeleses detsembris toimunud skautingnädala jooksul õnnestus Trnava Spartaki tegevjuhiga jõuda ühisele arusaamale, kuidas meie klubid võiksid tulevikus koostööd teha ja üksteisele kasulikud olla ning Yanni üleminek on selle esimeseks viljaks."

"Suured tänud Paidele meeldiva koostöö alguse eest! Loodame kõik, et Yann suudab Spartakis areneda ja oma unistused teoks teha," ütles Trnava Spartaki tegevjuht Marian Cerny. "Leidsime Ameerika Ühendriikides toimunud vestlustes Paide tegevjuhiga palju ühiseid ideid ja kokkupuute punkte ning loodan pikaajalisele koostööle. Soovin Paide Linnameeskonnale edukat hooaega!"