Paide Linnameeskond omandas Gambia äärekaitsja mängijaõigused

Gambia U-20 koondise 19-aastane äärekaitsja liitus Paide Linnameeskonnaga 2019. aasta alguses kaheaastase laenulepingu alusel. Sanneh tegi Paide särgis debüüdi 2:0 võidumängus tiitlikaitsja Nõmme Kalju üle ning osales debüüthooajal 32 Premium liiga mängus.

Pärast hooaja lõppu ja enne Gambia U-20 koondisega WAFU turniirile sõitmist viibis Sanneh testimisel Taani meistriliiga klubi Aalborg juures.

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Muhammed on Premium liiga üks silmapaistvamaid äärekaitsjaid, kelle areng on läinud pidevalt tõusvas joones, mis on huvi äratanud ka välisklubides. Loodame, et eesootaval hooajal teeb Muhammed oma arengus veel ühe sammu edasi ja liigub Premium liigast juba suurematele mänguväljakutele."