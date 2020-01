Eesti kurlingunaiskond sihib maailmameistrivõistuste piletit

Eesti kurlingunaiskond osaleb Soomes toimuval maailmameistrivõistuste valikturniiril, kus võistkonna eesmärgiks on kahe parima sekka jõudmine ning MM-i pileti lunastamine.

MM-i edasipääsu eest võistleb Eesti naiskond Austraalia, Soome, Itaalia, Korea, Mehhiko, Norra ja Türgi võistkondadega. Kaheksa võistkonna seas läheb välja jagamisele kaks pääset märtsikuisele Kanadas toimuvale MM-ile.

Valikturniiri esimeses mängus kohtusid Eesti naised kapteni Marie Turmann juhtimisel Itaalia esindusega. Eestlannad pidid tunnistama Itaalia esinduse paremust tulemusega 8:4. Teisipäeval kohtub Eesti esindus Norra võistkonnaga.

Vigastuse tõttu pidi turniirilt kõrvale jääma abikapten Kerli Laidsalu. "Arvan, et meie tiim on väga tugev ja oleme võimelised mängima MM-i pileti peale. Alagrupis on meil vaja lõpetada parima kolme seas, siis saame edasi võistelda MM-i pääsme eest," kommenteeris võistkonna kapten Turmann.

Naiskonna koosseisus mängivad lisaks Marie Turmannile Liisa Turmann (abikapten), Triin Madisson ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).

MM-i kvalifikatsiooniturniir toimub Soomes Lohjas 18. jaanuarini.