Tour de France'i võitja Wiggins pürib uuesti olümpiale... sõudmises

Briti tippsõudja, Pekingi olümpia kuldmedalimehe, Mark Hunteri sõnul poleks ta üldse üllatunud, kui 37-aastane Wiggins suudaks ennast viia sellisele tasemele, et kandideerida Suurbritannia kaheksapaati.

Kahekordse olümpiavõitja James Cracknelli käe all treeniv Wiggins valmistub hetkel 9. detsembril Londonis toimuvateks Suurbritannia sisesõudmise meistrivõistlusteks, kus ta saab oma võimeid riigi parimatega võrrelda.

"Minu arvates on see sõudmisele suurepärane, kuna Bradley on imeline atleet ja on väga huvitav jälgida, mida ta teha suudab," vahendas Reuters Hunteri sõnu.

"Sõudeergomeeter on nagu wattbike ning Wigginsil on sees võimas mootor. Ta on ka väga heas vormis ning ma eeldan, et ta ründab 2000 meetri distantsil aega alla kuue minuti.

"Vee peal? See on muidugi hoopis teine teema, kuna selle jõu ja võimsuse peab suutma paadis realiseerida ning see nõuab hoopis teistsuguseid oskuseid," lisas Hunter.

"Sõudmises on väga oluline paadikaaslaste vaheline koostöö ja igapäevaselt tuleb seda kokkumängu treenida. Ta pole sellises elemendis ilmselt kunagi olnud. Olen näinud teise üritamas ja kõrbemas, aga müts maha Bradley ees, sest ta ei võtaks seda ette, kui ta ei näeks oma võimalust."

Hunteri sõnul on Wigginsi parim võimalus 2020. aasta olümpiale jõuda kaheksapaadi ühe liikmena, kuna seal tuleb õppida käsitlema vaid ühte aeru: "Kahe aeruga sõudmine on palju tehnilisem, ühe aeruga liigutust on palju kergem ära õppida."

Tema sõnul on ka Briti sõudmine just piisavas madalseisus, et Wiggins saaks võimaluse olümpiakoondisesse pääseda: "See on tema jaoks ideaalne hetk, kuna kaheksapaat pole meil hetkel väga tugev. Paljud sõudjad lõpetasid karjääri ja mitmed kohad jäid vabaks."