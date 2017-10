Jüri Jaanson sõudjatest: koormusi tuleb veel tõsta, reservi on

"Olukorras, kus maailma tugevaimad-konservatiivseimad riigid keskenduvad eelkõige kaheksapaadile, seejärel lähevad tugevamad väiksematele paatidele ja neljased alati nii tugevad ei ole - meie nišš töötab," lausus Jaanons intervjuus ETV-le.

Pronksi võitnud Eesti neljapaadi lõpuspurt oli Jaansoni sõnul nauditav ja üllatav, mis andis talle meeletult hea elamuse ja tekitas positiivse hingeseisundi. Mida peaks aga ülikogenud ja palju medaleid võitnud mehed tegema, et mitte napilt pronkse võita, aga olla ise liidriks.

"Kogemust jätkub neil kuhjaga, aga kuidas sõita kõrgemal tasemel - see on küsimuste küsimus. Kindel on see, et siin tuleb koormusi veel tõsta. Reservi on."

Arvestades, et konkurendid on väga noored, siis soovitab Jaanson meestel oma piiridest kaugemale minekut. Pronksi võitnud Eesti paatkonna keskmine vanus 32 aastat pole Jaansoni sõnul probleemiks.

"Koormuse tõstmisega omakorda läheb risk suuremaks - vigastused, mitte vastupidavuse ja ületreenituse riskid - ja nõuab teisalt täiendavaid vahendeid ja võimalusi."

"Minu jaoks sport ideaalis selline ongi - püüdlemine väljapoole oma olemasolevaid piire," jätkas kahekordne olümpiahõbe. "Praegu on sõudmine ilmselt leidnud oma niši, kindlas standardis - pigem vähem, aga püüame oma ära teha. Ilmselt on tõde kuskil kahevahel."