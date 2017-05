Killing: rääkisin enne vahetust Suursillaga ja ta mõistis olukorda

Sõudmise EM-il Tšehhis Racices asendas Eesti sõudekoondise peatreener Matti Killing neljapaatide poolfinaali eel Geir Suursilla Allar Rajaga. Suursild väitis täna sotsiaalmeedias, et vangerduse põhjuseks polnud tema haigestumine.

"Ma ei osanud treenerina ette näha, et sportlane ei saa tiitlivõistluste õhkkonnas hakkama," kommenteeris Killing otsuse tagamaid Postimehele. "Ta ei tulnud eelsõidus toime võistluspingega ja tehnilise poolega."

"Kuna Tõnu Endreksoni haigestumisega tekkis olukord, kus Allar Rajal ei olnud enam edasi võistlemiseks võimalust, siis otsustasin Raja viia üle neljapaati ja seda Suursilla asemel. Enne koosseisu ümberregistreerimist rääkisin ka Suursillaga ning ta mõistis olukorda."

"Võistlustel on teatud reeglid ja nii tuli ka tal öelda arstidele, et tal on enesetunne kehv."