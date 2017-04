Esimeseks MK-etapiks moodustatakse kahepaat Raja - Endrekson

Horvaatia pealinnas Zagrebis lõppesid pühapäeval rahvusvahelise sõudehooaja avavõistlused Croatia Open, milles olid osalised ka eestlased. Peatreener Matti Killing andis kokkuvõtteks kiitva hinnangu ja teatas, et hooaja esimesel MK-etapil Belgradis istuvad Allar Raja ja Tõnu Endrekson kahepaati.

Kui avapäeval sõideti peamiselt ühepaatidel, siis teisel päeval katsetas peatreener Killing suuremaid koosseise. Nii viidi veele paarisaeru kahe- ja neljapaadid. Tugeva etteaste tegid duoks liitunud olümpiapronksid Tõnu Endrekson ja Allar Raja, kes jäid ajaga 6.21,40 alla vaid Horvaatia meestele Martin Sinkovicile ja Luka Baricevicile (6.17,83). Seejuures tuleb rõhutada, et Sinkovic on väga tituleeritud mehena Rio olümpiavõitja. Tema paarimees, vaid 21-aastane Baricevic on aga täiesti uus nimi Horvaatia sõudmises, kirjutab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Kolmandaks platseerusid 6.26,78-ga sloveenid Krebs ja Aljancic, neljandaks Kaspar Taimsoo ja Sten-Erik Anderson (6.27,55), viiendaks Joosep Laos ja Kaur Kuslap (6.33,27) ning viimasena lõpetasid Slovakkia mehed Radonic - Babac (6.34,46).

Geir Suursild ja Oskar Kuzmin võistlesid B-finaalis, kus võitsid ajaga 6.35,07 teist Eesti duot Johann Poolakut ja Marko Laiust (6.38,07). Kokkuvõttes pääses 12 parema sekka viis Eesti ekipaaži.

Seejärel istusid Kuslap, Laos, Anderson ja Taimsoo paarisaeru neljapaati, kus edestasid 6.09,45-ga teist Eesti kvartetti. Kermo Randmäe, Joonatan Kama, Karl August Ruusalepp ja Ander Koppel tegid tubli esitluse ning said tulemuseks 6.15,29. Pronksi võitis Horvaatia nelik 6.21,32-ga.

"Oli hea võistlus ning nägime ära, millises seisukorras oleme. Siit on hea edasi liikuda ja ettevalmistusi planeerida," kommenteeris Killing, kes koos sportlastega oli juba tavapärasesse laagripaika Skradinisse naasnud. Seal harjutatakse kaks nädalat, misjärel tullakse MK-etapi eel taas kodumaale.

Edasine plaan näeb ette, et Raja ja Endrekson lähetatakse Belgradis toimuvale esimesele MK-etapile paariaseru kahepaadil, teised aga sõuavad neljapaati.

"Neljasesse istuvad kindlasti Taimsoo, Anderson ja Kuslap. Neljanda mehe valik on veel lahtine ning võimalusi on nii Geir Suursillal kui ka Joosep Laosel," rääkis Killing edasistest plaanidest.

Horvaatia võistluse põhjal said kiitvaid hinnanguid nii Rain Harjus, Mihail Kuštein, Greta Jaanson ja Annabel Aron, sest täitsid paarisaeru kahepaatidel sõudeliidu poolt kehtestatud Euroopa noorte meistrivõistluste normatiivid.

Tubli etteaste tegi poiste paarisaeru neljapaat koosseisus Kristjan Lindsalu, Nikita Gorlov, Rain Harjus ja Mihail Kuštein, sest võitsid hõbemedali. Eraldi võistlus peeti ka õpilaste arvestuses. Eesti tüdrukud olid kohalike paatkondade ees võidukad. Võistkonda kuulusid Helene Dmitrjev, Irena Budanova, Liisa-Marie Lääne, Karolina Turkova, Grete Alttoa, Kärolyn Mäesaar, Annabel Aron ja Greta Jaanson. Tütarlapsi abistas roolimisel Ander Koppel.