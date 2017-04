Kaur Kuslap edestas ühepaadil Rio olümpia pronksimehi

Eesti meeste omavahelises konkurentsis pakkus pinget küsimus, kas Rios pronksmedali võitnud mehed on piisavalt heas vormis ning milline saab olema nende tase võrreldes Martin Sinkovici, David Šaini ja teistega. Kui Andrei Jämsä sai tänu pikemat aega vaevanud vigastusele puhkepausi ning keskendub ravimisele, siis Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson ja Allar Raja võtsid ühepaadid ning läksid veele, kirjutab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Esmalt selgus, et neljapaadi kogenuim – Tõnu Endrekson pidi leppima alles C-finaaliga ning koos treener Matti Killinguga otsustati seal mitte startida. Läbi valiksõidu jõudsid finaali 2013. aastal Horvaatia paarisaeru neljapaadil maailmameistriteks kroonitud Sinkovic ja Šain, mitmekordne Euroopa meistrivõistluste medalimees Marko Marjanovic, Taimsoo, Raja ja Kaur Kuslap.

Nagu eeldada võis, noppis võidu Sinkovic (6.52,68), järgnesid 6.54,50-ga Marjanovic ning kolmandana suurest sõudmisest mullu õpinguteks vaheaasta võtnud Kaur Kuslap (7.06,54). Finaali teises pooles lõpetasid Taimsoo (7.10,45), Raja (7.12,14) ja Šain (7.17,56). B-finaali võitis 7.09,01-ga Geir Suursild, järgnesid Sten-Erik Anderson 7.12,44 ning Joosep Laos 7.14,47-ga.

"Tänast seisu võib pidada heaks. Võrreldes varasemate aastatega oleme olnud siin paremad, aga ka palju kehvemad", tõdes peatreener Killing. "Usun, et olümpiakoosseis läheb peale pikemat puhkust paremaks ning arvatavasti on nad kõik löögijõulised maailmameistrivõistlusteks. Homme sõidame kahepaatidel ja siis hakkab selguma, kes millistes koosseisudes esimesele MK-sarja etapile lähetatakse," lisas treener.

Tublilt esinesid mitmed nooredki. Greta Jaanson finišeerus tüdrukute ühepaadil Horvaatia esindaja järel teisena. Tüdrukute B-klassis nautisid võidurõõmu Liisa-Marie Lääne ja Irena Budanova ning hästi liikusid Mihail Kuštein ja Rain Harjus, kes lõpetasid poiste paarisaeru kahepaadil hõbedal.

"Need, kes on hooaja alguses Horvaatias tegijad ja finaalis sõuavad, võib tõenäoliselt edaspidigi kõrges mängus kaasa rääkimas näha. Selles mõttes on see hea testvõistlus ning täna on hea meel tõdeda, et liigume õigel teel," arvas Killing teise võistluspäeva eel.

Pühapäeval jätkatakse võistlemist. Mehed proovivad siis paarisaeru kahe- aga ka neljapaati.