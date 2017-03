Matti Killing: neljapaadi uks pole noortele kinni

Eestis äsja alanud kalendrikevad oma võimalustega on kaugel sellest, et kodustel, osalt veel jääga kaetud veekogudel, sõudjatele kvaliteetseid treeningtingimusi lahendada. Nii on kõik tipptegijad ja paljud nooredki harjutamas tuttavaks saanud Horvaatia mägikülas Skradinis, kus mahukaid veekilomeetreid kogudes algavaks hooajaks valmistutakse.

Rio järgne hooaeg toob koondise jaoks vaheldust ning uudsust, kus kirsiks tordile peaks saama kaheksapaadi osalemine Poznani maailmakarikasarja etapil ning Floridas toimuvad maailmameistrivõistlused. Sõudeliidu koduleht uuris elu-olu kohta peatreener Matti Killingult.

"Mis seal salata, olümpia järgne aeg kujunes toimekaks ja pingeliseks. Vastuvõtt järgnes vastuvõtule ning ühelt tunnustusürituselt liikusime teisele. See oli uus kogemus ning lõhkus tavapärast hooajalõpu puhkuse- ning treeningrutiini. Kuna kõiki meid sooviti peamiselt ühiselt näha, liikusime suure pundiga. Ajakavade sättimine kujunes omamoodi väljakutseks," selgitas Killing.

"Mehed on jätkuvalt motiveeritud ning valmis kõrgete kohtade nimel võitlema. Sõudmine on nende igapäevatöö, mis leiva lauale toob ning kui tahetakse palka saada, on vaja tulemusi ka edaspidi näidata. Tagasilöögiks on kujunenud Andrei (Jämsä – toimetaja) seljahäda, mis on seganud harjutamist ja teeb mind veidi murelikuks. Hetkel on mees ülekoormuse vältimiseks ja taastumise kiirendamiseks harjutanud individuaalse programmi järgi. Märtsi lõpus läheb ta doktor Mihkel Mardna juurde visiidile ning Eesti parimad spetsialistid püüavad selgust saada, mis vigastuse on põhjustanud," lisas ta.

Killingu sõnul on neljapaati tugev sisemine konkurents olemas: "Rio medalimehed ei saa jalga gaasilt võtta, sest kuklasse hingavad mitmed noored tegijad. Võimalik, et Belgradis katsetame neljapaadis nooremaid, võimalik, et veele lähetame kahepaadidki. Kõik sõltub esiti avavõistluse tulemusest ning sellestki, mida teeb Jämsä selg. Zagrebis peavad kõik end tõestama nii ühe- kui kahepaatidel, välja arvatud Andrei, kes saab puhkust ja taastub."

Treener lisas: "Ma ütleksin, et olukord on põnev ja meil on Jaanipäeva eel Poznanis toimuvale MK-le plaanis saata kaheksapaat. Täna näen, et kaheksale kohale on kümme pretendeerijat. Ka MM-ile sõitva paatkonna koosseis ei ole lukus ning võimalus sinna pääseda on kõigil. Ma isiklikult loodan, et Rio medalistid on seal kõik rivis, kuid see uks ei ole kindlasti kinni."

