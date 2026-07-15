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VAATA OTSE | Inglismaa ja Argentina võitluslik avapoolaeg lõppes väravateta

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiri teises poolfinaalis kohtuvad kolmapäeval Atlantas põlised rivaalid Inglismaa ja Argentina. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, jalgpallistuudiot juhib Debora Saarnak.

Argentina on jalgpallimaailma ilmselt osavaim niinimetatud "musta kunsti" viljeleja ja seetõttu oli avapoolaeg oodatult pingeline ja võitluslik: väike sikutus siit, väike müks sealt, järjekordne vile ja tempolangus. Mänguilu pakuti pealtvaatajatele üsna vähe.

Inglismaa mängijad ei olnud esimese kolmveerandtunni jooksul USA kohtuniku Ismail Elfathi tegutsemisega rahul ning nõudsid argentiinlastele rohkem kollaseid kaarte, inglaste peatreener Thomas Tuchel karjus ühe olukorra järel neljanda kohtuniku peale raevunult, ent kohtunike joon oli selge ning esimese poolaja märksõnaks oli enesekehtestamine.

Olulisi, sajaprotsendilisi momente ei avanenud kummalgi võistkonnal, kuigi üks Enzo Fernandezi kauglöök lendas paarkümmend sentimeetrit üle värava ning John Stones pääses vasakult äärelt antud karistuslöögi järel peaga löögile, mis läks madalalt mööda.

Uudis täieneb.

Enne mängu:

Kuigi Inglismaad ja Argentinat lahutab Atlandi ookean ja tuhanded kilomeetrid, on need koondised rivaalideks olnud juba aastakümneid. 1966. aasta MM-il, mida Inglismaa võõrustas, kohtusid kaks riiki veerandfinaalis. Argentina kapten Antonio Rattin sai esimesel poolajal punase kaardi ning võttis väljakult lahkudes protesti märgiks endaga kaasa nurgalipu, millel oli Suurbritannia lipp.

Rattin, kes suri eelmise nädala lõpus 89 aasta vanuselt istus seejärel väljaku kõrval punasele vaibale, mis oli mõeldud kuninganna Elizabethile ning meenutas hiljem, et Inglismaa fännid loopisid teda õllepurkidega. Pingeid täis mäng lõppes Inglismaa võiduga, mille järel nimetas võõrustajate peatreener Alf Ramsey vastaseid "loomadeks". See solvang jäi argentiinlastele kauaks meelde.

1982. aastal olid riigid Falklandi saarte kuuluvuse tõttu sõjalises konfliktis ja 1986. aasta MM-iks olid pinged haripunktis. Toona mindi vastamisi veerandfinaalis ning legendaarse Diego Maradona kaks väravat – neist üks MM-ide ajaloo kauneim, teine vastuoluliseim – viisid seekord edasi argentiinlased.

1998. aasta MM-i kaheksandikfinaalis sai David Beckham Diego Simeone vastu tehtud vea eest punase kaardi ja Argentina võitis kaheksandikfinaalis, seni viimases omavahelises MM-i kohtumises neli aastat hiljem aitas Beckhami värav inglastel Argentinat alagrupiturniiril võita.

Kolmapäevase poolfinaali eel on meedia üritanud ajalugu taas üles kaevata, kuid mõlema koondise mängijad ja taustajõud pole tahtnud sellega kaasa minna. "See on jalgpallimäng. Punkt. Mitte midagi muud. Ärme otsi midagi muud," sõnas Argentina peatreener Lionel Scaloni pärast laupäevast veerandfinaali võitu Šveitsi üle.

Küll on Argentina mängijad traditsiooniliselt pärast oma võite riietusruumis skandeerinud oma fännide seas populaarseks saanud laule ja ühes neist lubatakse kättemaksu 1994. aasta MM-i eest, mil Diego Maradona saadeti USA-s toimunud finaalturniirilt positiivse dopinguproovi tõttu koju. "See võit on saarte, Diego ja Leo [Messi] viimase [MM-i] nimel," laulavad mängijad.

"See vastasseis on pakkunud nii palju ikoonilisi hetki ja ma arvan, et seda ei saa lihtsalt järjekordseks mänguks nimetada," rääkis Inglismaa peatreener Thomas Tuchel teisipäevasel pressikonverentsil. "Treenerina peame aga just seda tegema, keskenduma sellele, mida saame mõjutada. Me ei räägi ajaloolistest asjadest, me ei räägi ikoonilistest hetkedest. MM iseeneses on juba piisavalt ikooniline, tähelepanu piisavalt kõrge," lisas ta.

Teise poolfinaali võitja kohtub pühapäeval East Rutherfordis MM-finaalis Hispaaniaga, kes oli teisipäeval 2:0 üle Prantsusmaast.

Toimetaja: Anders Nõmm

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MM-i tänane mäng
21.30
ETV
Poolfinaal
Inglismaa – Argentina
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Debora Saarnak

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