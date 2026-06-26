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Tänavusel MM-il sündis uus väravarekord

Jalgpalli MM
Auston Trusty värava tähistus.
Auston Trusty värava tähistus. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel püstitati neljapäeval uus väravarekord, kui USA ja Türgi kohtumises löödi kogu turniiri 173. värav. Sellega ületati senine rekord, mis pärines 2022. aasta Katari MM-ilt.

Rekord sündis juba MM-i 59. mängus, kui USA kaitsja Auston Trusty viis oma meeskonna kohtumist juhtima. Mäng kujunes väravaterohkeks ning Türgi võitis lõpuks 3:2. Pärast seda kohtumist oli tänavusel MM-il löödud juba 177 väravat.

Võrdluseks löödi 2022. aasta Katari maailmameistrivõistlustel kõigi 64 kohtumise peale kokku 172 väravat. Tänavusel turniiril ületati see number juba viis mängu varem.

Rekordi sünnile aitab kaasa ka tänavuse MM-i uus formaat. Kui 2022. aastal osales finaalturniiril 32 koondist ja peeti 64 kohtumist, siis nüüd mängib 48 koondist ning kokku peetakse 104 kohtumist.

Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino kirjutas sotsiaalmeedias, et senise väravarekordi ületamine näitab, kui ründav ja kaasahaarav on olnud tänavune maailmameistrivõistluste finaalturniir.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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