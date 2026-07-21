Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

Pühapäeval New Jerseys MetLife'i staadionil peetud finaalis alistas Hispaania Argentina 1:0. Kohe pärast lõpuvilet puhkes väljakul mõlema meeskonna mängijate ja taustajõudude vahel konflikt, mida uurib nüüd FIFA distsiplinaarkomitee määratud distsiplinaar- ja eetikaprokurör.

Telepildist oli näha, kuidas tüli sai alguse hetkest, mil Hispaania poolkaitsja Rodri jooksis meeskonnakaaslaste juurde võitu tähistama. Argentina kaitsja Nahuel Molina lõi pealtnägijate hinnangul Rodrit, mis vallandas väljakul suurema rüseluse.

Konflikti sattusid teiste seas Leandro Paredes, Thiago Almada, Molina ja Argentina abitreener Roberto Ayala. Videokordused näitasid, kuidas Paredes haaras Hispaania kaitsjal Eric Garcial kõrist ning lükkas hiljem pikali ka Gavi. Almada surus samuti Gavi murule ning Ayala näis Garcial kõrist kinni hoidvat.

Kuigi FIFA ametlik infosüsteem näitas esialgu ekslikult, et Paredes sai punase kaardi, kinnitas alaliit hiljem, et mängujärgsete sündmuste eest talle kohtumise ajal distsiplinaarkaristust ei määratud. Argentina lõpetas finaali siiski kümnekesi, sest Enzo Fernandez teenis lisaajal teise kollase kaardi.

Argentina peatreener Lionel Scaloni püüdis pärast kohtumist juhtunut pisendada.

"Peame olema võidus väärikad ja ka kaotuses väärikad. Kaotasime mängu ning aktsepteerime seda," ütles Scaloni.

FIFA uurib, kas Argentina mängijad rikkusid finaali järel oma käitumisega distsiplinaarreegleid ja ausa mängu põhimõtteid. Kui rikkumine leiab kinnitust, võivad mängijaid oodata mängukeelud ning Argentina Jalgpalliliitu rahatrahv.

See pole Argentina jaoks selle MM-i esimene distsiplinaarjuhtum. FIFA uurib ka poolfinaali järel näidatud poliitilist loosungit "Las Malvinas son Argentinas" ("Falklandi saared on Argentina"), mille eest võib samuti järgneda karistus.

Viimastel aastatel on Argentina koondis korduvalt sattunud FIFA ja teiste jalgpalliorganisatsioonide huviorbiiti mängijate käitumise tõttu. Pärast 2022. aasta maailmameistrivõistluste finaali määrati AFA-le rahatrahv ning 2024. aastal sai väravavaht Emiliano Martinez kahemängulise mängukeelu ebasportliku käitumise eest.

FIFA ei ole teatanud, millal uurimine lõpeb ega millal võimalikud karistused avalikustatakse ja rakendatakse.